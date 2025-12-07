ΑΕΚ: Η τακτική, η… λογική του Νίκολιτς και τα πλάνα του εν όψει Ατρόμητου

Η ΑΕΚ επικεντρώνεται στην αποψινή μάχη με τον Ατρόμητο στην Αγιά Σοφιά-ΟΠΑΠ Αρένα (21:00) την οποία ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτηρίζει «κλειδί», θέλοντας να αναδείξει τη σημαντικότητα του αγώνα με τους Περιστεριώτες.

Οι νέες τοποθετήσεις του Σέρβου τεχνικού, μαρτυρούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι και το πως προετοιμάζει πνευματικά τους ποδοσφαιριστές του. Τι ακριβώς τους μεταφέρει και πως τους περνά ότι «…δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε άλλο, ούτε τι αφήσαμε πίσω μας, ούτε τι έχουμε μπροστά μας, παρά μόνον τον Ατρόμητο».

«Για εμένα αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια – κλειδιά της σεζόν. Σε κάθε σεζόν υπάρχουν κάποια παιχνίδια – κλειδιά, κάποια σημεία – κλειδιά. Και ακόμη κι αν κάποιοι ενδεχομένως σκέφτονται «εντάξει, ο Ατρόμητος στην έδρα μας…», όχι, όχι. Είναι όλα τα άλλα, εκτός από αυτό. Θα είναι, για πολλούς λόγους, ένα κρίσιμο παιχνίδι κι ένα παιχνίδι – κλειδί». Είναι φανερό πως ο Μάρκο Νίκολιτς δούλεψε πολύ με τους ποδοσφαιριστές του στα Σπάτα πάνω στο πνευματικό κομμάτι προκειμένου να μην επέλθει χαλάρωση και εφησυχασμός. Παράλληλα, δούλεψε πάνω και στην τακτική του προσέγγιση η οποία ως γνωστόν δεν αλλάζει.

Μπορεί να βλέπουμε σχήματα να παραλάσονται και την ΑΕΚ να παίζει: 4-4-2 στην ευθεία με τον Άρη, 4-3-2-1 στη Φλωρεντία, 4-2-3-1 με Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, όμως η λογική παραμένει σταθερή. Και υπάρχουν κάποια τρικ μέσα στο γήπεδο βάσει χαρακτηριστικών των παικτών. Σε όλους τους πιθανούς σχηματισμούς πάντως, η Ένωση επιδιώκει να έχει τη μπάλα στα δικά της πόδια και βγάζοντας υψηλές εντάσεις με πίεση ψηλά, θέλει να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και τους χώρους. Εκεί θα στοχεύσει και απόψε κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Πενράις, στον τραυματία Κουτέσα και στον Ζίνι που δουλεύει για Σαμψούντα. Αντίθετα, στη διάθεση του έχουν τεθεί Μάνταλος και Ελίασον και μένει να δούμε την ετοιμότητα τους και κατά πόσο ο Σέρβος τεχνικός θα τους έχει μαζί του στην αποστολή. Θυμίζουμε πως συγκριτικά με τον ΟΦΗ, επιστρέψει ο Μαρίν που εξέτισε και αναμένεται να ξεκινήσει στον άξονα μαζί με τον Πινέδα, με τον Γκρούγιτς επίσης να διεκδικεί θέση. Από εκεί και πέρα η γραμμή της άμυνας είναι δεδομένη, με τον Στρακόσα στην εστία, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στόπερ και τους Ρότα-Πήλιο στα άκρα. Όπως δεδομένη είναι και η παρουσία του Λούκα Γιόβιτς στην κορυφή, με τους Κοϊτά, Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο να είναι φαβορί για να ξεκινήσουν στην μεσοεπιθετική τριπλέτα από πίσω του αλλά και τον Γκατσίνοβιτς να έχει τις πιθανότητες του.