Ο Μέσι οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του MLS (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι υπέταξε με 3-1 την Βανκούβερ στον τελικό των playoff του MLS, κατακτώντας το πρωτάθλημα, με τον Λιονέλ Μέσι φυσικά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

To σκορ στον μεγάλο τελικό άνοιξε μόλις στο 8ο λεπτό, με τον Οκάμπο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, για το 1-0 της Ίντερ Μαϊάμι, με την Βανκούβερ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 60ο λεπτό με τον Αχμέντ.

Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Λιονέλ Μέσι, που έβγαλε την ασίστ στον Ντε Πολ για το 2-1 της Ίντερ Μαϊάμι στο 71ο λεπτό, με τον Ταντέο Αλιέντε στο 90+6' να «σφραγίζει» την κατάκτηση του τίτλου ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Έτσι, ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του πανηγύρισε την κατάκτηση του MLS, με τον Αργεντινό να προσθέτει τον 48ο τίτλο στην πλουσιότατη καριέρα του, που θα έχει και συνέχεια.

Το τρόπαιο, όμως είχε ιδιαίτερη σημασία και για δύο θρυλικές μορφές που συνυπήρξαν με τον Μέσι σε Μπαρτσελόνα και Ίντερ Μαϊάμι, αφού αυτός θα είναι ο τελευταίος τίτλος στην καριέρα του Ζόρντι Άλμπα και του Σέρχιο Μπουσκέτς.