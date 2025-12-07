Η Αθλέτικ Μπιλμπάο υπέταξε την Ατλέτικο με Μπερενγκέρ

Χάρις σε γκολ του Μπερενγκέρ στο 85' η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το γκολ του Άλεξ Μπερενγκέρ στο 85′ από ασίστ του Νίκο Γουίλιαμς έμελλε να κάνει τη διαφορά στην αναμέτρηση, Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης και να χαρίσει μία πολύτιμη και πέρα για πέρα δίκαιη νίκη στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης κι ενόψει του μεγάλου αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League (9/12) οι Βάσκοι ήταν αυτοί που μόχθησαν περισσότερο για το «τρίποντο» κι έστω και στο φινάλε του ματς δικαιώθηκαν, με τον Μπερενγκέρ να λύνει τον γόρδιο δεσμό στο 85′ χαρίζοντας τη νίκη στην Αθλέτικ.