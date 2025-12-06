Φεράντο: «Δεν μου άρεσε που ο τερματοφύλακας μας ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:
Για το παιχνίδι: «Δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση, δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην επίθεση. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και είναι απαραίτητο να βρίσκουμε plan b σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί όταν υπάρχουν πολλά συνεχόμενα παιχνίδι, συνήθως υπάρχει σωματική και πνευματική κόπωση».
Για τον Σιαμπάνη: «Ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα και γενικότερα μας έχει βοηθήσει με το ταλέντο του. Βέβαια, δεν μου άρεσε που ο τερματοφύλακας μας ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα».