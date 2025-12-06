Φεράντο: «Δεν μου άρεσε που ο τερματοφύλακας μας ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα»

Στο γεγονός ότι ο Μάριος Σιαμπάνης ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα στάθηκε μετά την ισοπαλία (1-1) του Βόλου κόντρα στην Κηφισιά ο Χουάν Φεράντο, σημειώνοντας πως δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση, δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην επίθεση. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και είναι απαραίτητο να βρίσκουμε plan b σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί όταν υπάρχουν πολλά συνεχόμενα παιχνίδι, συνήθως υπάρχει σωματική και πνευματική κόπωση».

Για τον Σιαμπάνη: «Ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα και γενικότερα μας έχει βοηθήσει με το ταλέντο του. Βέβαια, δεν μου άρεσε που ο τερματοφύλακας μας ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα».