Καταιγιστική εμφάνιση από την ομάδα του Όλε Βέρνερ που διέλυσε με 6-0 την Αϊντραχτ και παραμένει μόνη στην δεύτερη θέση.

Μαγική εμφάνιση για την Λειψία που διέλυσε με 6-0 την Αϊντραχτ και δείχνει ότι είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κυνηγήσει λίγο την Μπάγερν Μονάχου.

Η ομάδα του Όλε Βέρνερ έκανε την καλύτερη εμφάνιση της σεζόν και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στην Φρανκφούρτη που υπέστη μία από τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας τους.

Δύο γκολ από Χάρντερ (5') και Μπαουμγκάρντνερ (31') καθάρισαν το ματς από νωρίς, ενώ στην επανάληψη ανέλαβε δράση ο Γιαν Ντιομαντέ.

Ο 19χρονος Ιβοριανό εξτρέμ έκανε το πρώτο του χατ-τρικ στην Bundesliga (47', 55', 65'), με τον Ράουμ να βάζει από το σημείο του πέναλτι την δική του πινελιά (62') για το ανεπανάληπτο 6-0.