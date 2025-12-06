Η Βιγιαρεάλ έφτασε στις 6 συνεχόμενες νίκες χάρη στο 2-0 επί της Χετάφε και αναπνέει σταθερά στον σβέρκο της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.

Μπορεί στο Champions League να μην τα καταφέρνει καλά, όμως εντός συνόρων πετάει. Η Βιγιαρεάλ έφτασε στις 6 συνεχόμενες νίκες και μείωσε προσωρινά στους δύο βαθμούς την απόσταση από την κορυφή.

Νέο θύμα του κίτρινου υποβρυχίου ήταν η Χετάφε, με το καθαρό 2-0, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε ευκολότερα από ότι θα περίμενε η ομάδα του Μαρθελίνο.

Ο Καναδός Μπιουκάναν έκανε το 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ενώ η αποβολή του Μίγια στην αρχή της επανάληψης έκανε το έργο των γηπεδούχων ακόμα πιο εύκολο.

Ο Μικαουτάτζε σφράγισε την νίκη της Βιγιαρεάλ (64΄, 2-0), που όλα δείχνουν ότι θα ανανεώσει για μία ακόμα χρονιά την παρουσία της στην League phase του Champions League.

Πορεία Ευρώπης κάνει φέτος και η Αλαβές. Με πέναλτι του παλιού παίκτη της ΑΕΚ, Λούκας Μπογέ, οι Βάσκοι επικράτησαν με 1-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ και σκαρφάλωσαν στην 9η θέση.