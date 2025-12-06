Νίκη με ανατροπή για την Κ17 του Ολυμπιακού

Η ομάδα Εφήβων του Ολυμπιακού, πήρε σημαντική νίκη απέναντι στον ΟΦΗ με 1-2 στο Ηράκλειο για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ17.

Στο πρώτο ημίχρονο ο αγώνας ήταν μοιρασμένος με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να κυριαρχήσουν στο χώρο του κέντρου και να «σπάσουν» την αντίπαλη άμυνα. Ο Ολυμπιακός είχε καλές στιγμές τόσο με τον Μούχαλη, όσο και με τον Λαζαρίδη, όμως το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του 45λέπτου.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 55′, όταν ο Σταβρέ νίκησε τον Μπράνη και έκανε το 1-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» στη συνέχεια έγινα αρκετά πιεστικοί και ισοφάρισαν με την εύστοχη εκτέλεση του Μωυσιάδη στο 70′ σε 1-1. Το τελικό 1-2 για τον Ολυμπιακό διαμόρφωσε στο 80′ ο Διαμαντής, ο οποίος με όμορφη ενέργεια νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό. Επόμενος αγώνας για την Κ17 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον Άρη εντός έδρας.

ΟΦΗ: Ξυφανταράκης, Χαλκιαδάκης, Ξενούλης, Κοτζαμιχάλης, Βαρδουλάκης, Μάρα, Τσαπατούρος, Αντωνακάκης, Ασμαριανάκης, Σταβρέ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Α. Παπαδόπουλος): Μπράνης, Παναγόπουλος, Τσαλαπατανάκης, Δημόπουλος, Γούσιος, Παπαγεωργίου (85′ Φαρίνης), Χρηστίδης (85′ Κόλτσα), Μωυσιάδης, Λαζαρίδης (85′ Σπυράκος), Μούχαλης (70′ Διαμαντής), Αγγελόπουλος (60′ Σεφερλής).