Κόντης: «Νιώθω περίεργα κάθε φορά μετά από κάθε παιχνίδι»

Ο τεχνικός των Κρητικών μετά την ήττα της ομάδας του ανέφερε πως πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία και εικόνα.

Ο Χρήστος Κόντης, τόνισε πως νιώθει αρκετά περίεργα που μετά από κάθε αγώνα στις δηλώσεις του πρέπει να λέει συνεχώς τα ίδια με βάση την εικόνα της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού

«Για το παιχνίδι αυτό δεν μπορώ να πω πολλά, είμαστε απογοητευμένοι λόγω των λαθών. Δύο από τα τρία γκολ ήρθαν από δικά μας λάθη. Δώσαμε εύκολα γκολ στον Ολυμπιακό.

Γίνεται συνέχεια αυτό και πρέπει να το διορθώσουμε άμεσα. Σε κάθε παιχνίδι που έρχομαι για δηλώσεις είναι το ίδιο, νιώθω περίεργα.

Προσπαθούμε πολύ, πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και να βγάλουμε στο γήπεδο αυτό που θέλουμε να κάνουμε.

Ο πρώτος γύρος σε συγκομιδή βαθμών είναι απογοητευτικός για μια μια ομάδα σαν τον ΟΦΗ.

Ο μόνος δρόμος είναι να αλλάξουμε εικόνα και να είμαστε ταπεινοί, να κάνουμε σκληρή δουλειά»