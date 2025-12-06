Κάκιστη χρονιά για τη Φιορεντίνα, με τους «Βιολά» να χάνουν και από τη Σασουόλο (3-1) και να μένουν στην τελευταία θέση χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Τι και αν προηγήθηκε; Τι και αν η Σασουόλο έπαιζε με 10 παίκτες για πάνω από 30 λεπτά; Η τραγική φέτος Φιορεντίνα δεν κερδίζει με τίποτα! Οι «Βιολά» δεν τα κατάφεραν ξανά, γνώρισαν την ήττα και από τη Σασουόλο με σκορ 3-1 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και πάνε καρφί για υποβιβασμό.

Η ομάδα της Φλωρεντίας παραμένει στην τελευταία θέση της Serie A μετά και την σημερινή ήττα και πάει... φουλ για υποβιβασμό, καθώς μαζί με τη Βερόνα είναι οι μόνες ομάδες χωρίς νίκη στην Ιταλία και παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας μόλις 6 βαθμούς.

Από την άλλη, η Σασουόλο πήρε πολύ σημαντικό «τρίποντο», ανέβηκε στην 8η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος με 20 βαθμούς και συνεχίζει να έχει βλέψεις για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.