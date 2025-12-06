Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Ασύλληπτος Ελ Κααμπί, το άξιζε ο Στρεφέτσα

Ο Ολυμπιακός πέρασε με άνεση (3-0) το εμπόδιο του ΟΦΗ και το SDNA αξιολογεί την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τζολάκης 8: Από τα πιο ήσυχα φετινά παιχνίδια για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που είχε μόλις μία επίθεση του ΟΦΗ να διαχειριστεί και το έπραξε εξαιρετικά.

Ροντινέι 9: Πολύ καλός ο Βραζιλιάνος σήμερα, είχε ασίστ στον Ελ Κααμπί και ήταν συνεχώς στην αντίπαλη περιοχή.

Μπιανκόν 8: Ο Γάλλος στόπερ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στους επιθετικούς του ΟΦΗ, αλλά αποχώρησε με μικροενόχληση στο δεύτερο μέρος και υπάρχει μία ανησυχία στους Πειραιώτες ενόψει Αλμάτι.

Πιρόλα 8: Κανένα πρόβλημα και για τον Πιρόλα που ήταν σταθερός στην άμυνα του Ολυμπιακού.

Ορτέγκα 8: Δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στα μετόπισθεν και γενικά είχε ένα ήσυχο απόγευμα.

Έσε 8: Πολλές μάχες στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, εξαιρετικό ματς από τον Αργεντινό που πήρε «ανάσες στο δεύτερο ημίχρονο.

Μουζακίτης 9: Τρομερός σήμερα ο νεαρός χαφ είχε 4-5 καλά σουτ προς την εστία του Λίλο, ενώ τα 2-3 από αυτά βρήκαν τον στόχο και σίγουρα θα μπορούσε να είχε βρει δίχτυα σήμερα.

Στρεφέτσα 9: Ειδαμε τον πραγματικό Στρεφέτσα σήμερα, έψαχνε το γκολ και δικαίως το βρήκε στο δεύτερο μέρος, στην καλύτερη του εμφάνιση με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Μαρτίνς 8: Καλό ματς και από τον Πορτογάλο εξτρέμ που είχε τις δικές του στιγμές για να βρει δίχτυα.

Ταρέμι 7: Δεν φάνηκε πολύ σήμερα ο Ιρανός φορ των Πειραιωτών, παίζοντας πίσω από τον Ελ Κααμπί που ήταν άκρως εντυπωσιακός.

Ελ Κααμπί 10: «Όργια» του Μαροκινού στο Φάληρο σήμερα, με τρομερό ψαλιδάκι και κεφαλιά οδήγησε την ομάδα του στην εύκολη επικράτηση.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Καλογερόπουλος 7: Σταθερός ο αμυντικός του Ολυμπιακού σε όσα λεπτά αγωνίστηκε στην θέση του Μπιανκόν.

Γκαρθία 7: Δεν είχε κανένα θέμα στη μεσαία γραμμή της ομάδας του και μοίρασε όμορφα τη μπάλα.

Γιαζίτσι 7: Μπήκε στο ματς και ήταν δραστήριος, ενώ είχε και δοκάρι σε δυνατό σουτ που εξαπέλυσε.

Γιάρεμτσουκ 7: Δεν φάνηκε για όσα λεπτά αγωνίστηκε ο Ουκρανός, σε ένα τελειωμένο ματς για τους Πειραιώτες.