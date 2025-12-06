Κοϊτά: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε»

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μίλησε για την κρισιμότητα του κυριακάτικου αγώνα με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια τονίζοντας πως αυτός και οι συμπαίκτες του πρέπει να κάνουν τα πάντα για να φτάσουν στη νίκη.

Αναλυτικά όλα όσα ειπε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην Cosmote Tv:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο.

Ναι, το θυμάμαι και πέρσι στο τέλος σκοράραμε. Ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα, όταν έρχεται στην έδρα μας τα δίνει όλα. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να συνεχίσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε.

Για το πώς περιμένουν ότι θα τους αντιμετωπίσει ο Ατρόμητος.

Νομίζω ότι θα είναι σε χαμηλά μέτρα, ψάχνοντας την αντεπίθεση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να μη χάνουμε τη μπάλα στο επιθετικό μας τρίτο, να διατηρούμε τη θέση μας στον αγωνιστικό χώρο. Και να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε νωρίς.

Για τα συνεχόμενα ματς.

Για να είμαι ειλικρινής, όταν υπάρχουν πολλά παιχνίδια, είναι καλό για τους παίκτες. Επίσης, έχουμε αρκετούς παίκτες, οπότε μπορεί να γίνει rotation. Είναι καλύτερο να έχεις πολλά παιχνίδια, από το να έχεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Οπότε, είμαστε χαρούμενοι με αυτή την κατάσταση.