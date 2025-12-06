Γιαγιά από την Κρήτη: «Η ΑΕΚ είναι η καρδιά μας, η θρησκεία μας» (video)

«Την ΑΕΚ την αγαπάω όπως αγαπάω τα παιδιά μου, όπως αγαπάω τα εγγόνια μου έχω και την ΑΕΚ», σημειώνει η κυρία Σοφία Μπαρκάτσα, 83 ετών, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία υποδέχτηκε την αποστολή της ΑΕΚ στο σπίτι της, στο Ατσαλένιο.

Η κυρία Σοφία στις 9 Νοεμβρίου βρέθηκε στις κερκίδες του Παγκρητίου όταν η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ και προσέλκυσε τον ενδιαφέρον του κόσμου.

Η ίδια εξήγησε ότι ο παππούς της ήταν ο πρώτος που της μετέδωσε την αγάπη για την Ένωση, όταν ήρθε στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία και το συναίσθημα αυτό παραμένει ζωντανό έως και σήμερα.

Έτσι παρά τις κινητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα της, ενώ τόνισε πως δεν χάνει κανέναν αγώνα και τους παρακολουθεί όλους από την τηλεόραση.