«Διπλό» στο Ηράκλειο για τους Παίδες του Ολυμπιακού

Η ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού πέτυχε ακόμα μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα Super League Κ15, καθώς επικράτησε απέναντι στον ΟΦΗ με 0-1 στο Ηράκλειο για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στον αγώνα και κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Βιδάλης είδε την κίνηση του Μούτα και εκείνος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-1.

Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός είχε και πάλι το πάνω χέρι και δημιούργησε ευκαιρίες τόσο με τον Φλέγγα και τον Κοτρομαγιά, όσο και με τον Αθανασόπουλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρές μάχες στο χώρο του κέντρου και το 0-1 να μένει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Επόμενος αγώνας για την ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον Άρη εντός έδρας.

ΟΦΗ (Πετράς): Κατσάρας, Μυλωνάκης, Σφακιανάκης, Γαυγιωτάκης, Αναστασιάδης, Μανωλιτσάκης, Αλεξανδράκης, Καμπουράκης, Παναγιωτάκης, Μαυροφόρος, Άχτση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τ. Πάντος): Ζάρακας, Κολιός, Τσαμπέλης, Βιδάλης, Μούτας, Μπέτσικας (78′ Ζαχάκης), Ζόχιος (47′ Τζεβελέκος), Σαϊτάνης, Αθανασόπουλος (58′ Βασιλόπουλος), Κοτρομαγιάς, Φλέγγας (78′ Μερεμετσάκης).