Ισόπαλη με τον Ατρόμητο η Κ15 της ΑΕΚ

Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις Ατρόμητος και ΑΕΚ (1-1) σε αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ15 της Super League, που διεξήχθη στο γήπεδο της Χωράφας στο Περιστέρι.

Το σκορ άνοιξε στο 27' για τους Περιστεριώτες με ένα γκολ του Παπαχρήστου και το 1-0 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ ανέβασε αισθητά την απόδοσή της, έφτασε κοντά στο γκολ στο 60' με το τετ α του Κορμανού που αντιμετώπισε αποτελεσματικά ο αντίπαλος τερματοφύλακας, και ισοφάρισε τελικά τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη (76'). Ο Δημητρούλας εκτέλεσε φάουλ και ο Μυλωνάς με πλασέ έκανε το τελικό 1-1.



ΑΕΚ: Ιορδανόπουλος, Ανδρικόπουλος (41' Τσαντόπουλος) Νίκου, Μυλωνάς, Τσιφτσής, Μεργούπης, Κουγιαντάκης (49' Παρασκευαϊδης) Τσαχουρίδης (61' Κανιός) Δημητρούλας, Λιάκος, Κορμανός.