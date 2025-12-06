Πιερό για Μουντιάλ: «Τίποτα δεν έρχεται εύκολα για την Αϊτή και τον λαό μας, πρέπει να παλέψουμε δέκα φορές περισσότερο για τα πάντα»

Η Αϊτή του Φραντζί Πιερό έγραψε ιστορία και θα δώσει το παρών στο Μουντιάλ με τον διεθνή επιθετικό της ΑΕΚ να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για τον όμιλο.

Παράλληλα ο Πιερό αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η πατρίδα του και ο λαός της επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Τίποτα δεν έρχεται εύκολα για την Αϊτή ή τον λαό μας. Πάντα έπρεπε να παλέψουμε δέκα φορές περισσότερο για τα πάντα. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζουμε να πιστεύουμε, να προχωράμε μπροστά και να ανεβαίνουμε».

Ο Πιερό σχολίασε σχετικά με ποστάρισμά του: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τον όμιλο στον οποίο βρισκόμαστε. Τίποτα δεν έρχεται εύκολα για την Αϊτή ή τον λαό μας. Πάντα έπρεπε να παλέψουμε δέκα φορές περισσότερο για τα πάντα. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζουμε να πιστεύουμε, να προχωράμε μπροστά και να ανεβαίνουμε. Πάμε!».

Θυμίζουμε πως η κληρωτίδα έβγαλε την Αϊτή αντιμέτωπη με την Βραζιλία, το Μαρόκο και τη Σκωτία.