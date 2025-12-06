Σουρεάλ σκηνικό στην Ινδία: Παίκτης αποβλήθηκε για ένα... εσώρουχο (vid)

Ο Ίκερ Γκουαροτσένα αποβλήθηκε πριν τη σέντρα του αγώνα εξαιτίας του χρώματος του εσωρούχου του.

Το σκηνικό έλαβε χώρα στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ Ινδίας και στην αναμέτρηση της Γκόα απέναντι στη Μουμπάι Σίτι. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, την ώρα που και οι δύο ομάδες περίμεναν στο τούνελ για να βγουν στον αγωνιστικό χώρο σημειώθηκε μια διαμάχη ανάμεσα στον πρώτο διαιτητή του αγώνα και τον αρχηγό της Γκόα, Ίκερ Γκουαροτσένα, εξαιτίας του χρώματος του... εσωρούχου του.

Ο διαιτητής Πράτικ Μόνταλ πρόσεξε πως ο Βάσκος στράικερ φορούσε εσώρουχα σε χρώμα που δεν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς του παιχνιδιού.

Αμέσως ο Μοντάλ διέταξε τον αρχηγό της Γκόα να αλλάξει εσώρουχα, με τον ίδιο να μη συμμορφώνεται και να προσπαθεί να τον πείσει ότι όλα είναι νόμιμα. Εκείνος με την σειρά του εξέλαβε το «ξέσπασμα» αυτό του ποδοσφαιριστή ως εντονη διαμαρτυρία, με αποτέλεσμα να του δώσει απευθείας κόκκινη κάρτα, αποκλείοντας τον έτσι από το να αγωνιστεί.