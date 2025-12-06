Σενάριο για Σωτήρη Κυργιάκο στον Παναθηναϊκό!

Οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού συνεχίζονται και για τη θέση του Γιώργου Τζαβέλλα φέρεται να συζητείται το όνομα του Σωτήρη Κυριάκου.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από τη θέση του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, στο πλαίσιο των αλλαγών που συντελούνται στο εσωτερικό της ομάδας.

Για το πρόσωπο που θα κληθεί να τον αντικαταστήσει, έχοντας καθήκοντα team manager της ομάδας, σύμφωνα με το ΑΠΕ συζητείται η περίπτωση του Σωτήρη Κυριάκου.

Ο παλαίμαχος άσος της ομάδας έχει αντίστοιχο ρόλο στην Κηφισιά από το περασμένο καλοκαίρι, ενώ γνωρίζεται εδώ και χρόνια με τον Μπενίτεθ, καθώς ήταν ο προπονητής που τον πήρε στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2009, καταβάλλοντας 3 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ.

Οι δύο άνδρες έχουν πολύ καλή σχέση όπως επιβεβαιώθηκε κι απ’ τον πολύ εγκάρδιο χαιρετισμό που είχαν την περασμένη Τετάρτη (3/12) πριν απ’ αγώνα Κυπέλλου (3/12) του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Κυργιάκος έχει ισχυρούς δεσμούς με τον Παναθηναϊκό, είναι αγαπητός στον κόσμο και συγκεντρώνει τα στοιχεία για το προφίλ που αναζητούν στο «τριφύλλι» για μία δυναμική παρουσία στον πάγκο στα παιχνίδια του «τριφυλλιού» κι έναν ρόλο που θα λειτουργεί συσπειρωτικά στα αποδυτήρια και στην καθημερινότητα της ομάδας.

Οι οριστικές αποφάσεις θα παρθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, όμως η περίπτωσή του είναι μέσα σ’ αυτές που εξετάζονται και «παίζουν» δυνατά για τον συγκεκριμένο ρόλο.