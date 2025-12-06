Άρης: Κλειστά «χαρτιά» και παρόμοια συνταγή με το Κύπελλο από τον Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν αποκαλύπτει πολλά από τα πλάνα του ενόψει της αυριανής αναμέτρησης στην Τούμπα, η προσέγγιση του αγώνα όμως δεν αποκλείεται να παραμείνει ίδια με του Κυπέλλου

Ώρες αποφάσεων για τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος καλείται να βγάλει αποστολή και ενδεκάδα ενόψει Τούμπας. Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε στους παίκτες του τις απαραίτητες ανάσες στο διάστημα που μεσολάβησε και υπέδειξε μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να διορθώσει η κιτρινόμαυρη ομάδα, πριν το δεύτερο ντέρμπι, μέσα σε 4 μέρες.

Αναφορικά με τις επιλογές του στην ενδεκάδα ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός έχει έναν ευχάριστο "πονοκέφαλο" για το τέρμα. Με τον Αθανασιάδη να αφήνει θετικότατες εντυπώσεις στο παιχνίδι του Βικελίδης και να αποτελεί πρωταγωνιστή με τις επεμβάσεις του, ενώ τον Σωκράτη Διούδη να διεκδικεί, ίσως έχοντας και ένα μικρό προβάδισμα, την φανέλα του βασικού.

Στην άμυνα ο Φαμπιάνο επιστρέφει κατά πάσα πιθανότητα στο αρχικό σχήμα, με Άλβαρο και Ρόουζ να κοντράρονται για την άλλη θέση, με τον πρώτο να έχει το προβάδισμα. Στο πλάι, ο Τεχέρο επιστρέφει ως βασικός, με τον Φαντικά να είναι ο τέταρτος, που θα συμπληρώσει την αμυντική γραμμή.

Στα χαφ ο Χιμένεθ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να πάει με ακριβώς την ίδια συνταγή με το Βικελίδης. Με Μόντσου - Γαλανόπουλο και Γένσεν, έχοντας ως επιλογή τον Ράσιτς, ο οποίος, ανάλογα την κατάσταση του, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει και ως βασικός.

Πέρεθ και Ντούντου θα είναι σίγουρα στις στάνταρ επιλογές για την 11άδα, με τον Λορέν Μορόν να επιστρέφει στα βασικά πρόσωπα και να ξεκινάει στο ντέρμπι.

Όλα θα φανούν λίγο πριν την σέντρα του αγώνα, με κάθε απόφαση να παραμένει ανοιχτή και πιθανή από τον προπονητή των κιτρινόμαυρων.