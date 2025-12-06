Άλμπα: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου με ένα τρόπαιο»

Ο 36χρονος Ισπανός αριστερός μπακ δήλωσε πως θέλει να αποσυρθεί από τα γήπεδα με ένα ακόμη τρόπαιο, λίγες ώρες πριν τον τελικό του MLS

Η Ιντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι συνέτριψε την Νέα Υόρκη Σίτι με 5-1 στον τελικό της ανατολικής περιφέρειας και θα διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο στο MLS αύριο κόντρα στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ. Αυτό το ματς θα είναι το τελευταίο στη σπουδαία καριέρα του Τζόρντι Αλμπα.

«Ο τελικός αυτός είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Ιντερ, αλλά και για μένα. Είναι το τελευταίο ματς της καριέρας μου και θέλω να φύγω από το Μαϊάμι με το τρόπαιο. Ηταν μεγάλη ευτυχία για μένα που έπαιξα ξανά στην ίδια ομάδα με τον Μέσι, τον Σουάρες και τον Μπουσκέτς», ανέφερε ο Ισπανός μπακ.