Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επένδυσε και στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που φτάνει σε περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, συνεχίζοντας τις επενδυτικές κινήσεις του.

Ο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως επένδυσε στην «Perplexity», σε μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο στηριγμένη σε σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, που ιδρύθηκε το 2022 και η χρηματιστηριακή της αξία εκτιμάται πλέον στα 20 δισ. δολάρια.

«Η περιέργεια και η αναζήτηση της γνώσης είναι προυπόθεση για την επιτυχία σε ένα νέο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Κερδίζεις όταν καθημερινά κάνεις ερωτήσεις και μαθαίνεις νέες πληροφορίες.

Η Perplexity ενισχύει την παγκόσμια περιέργεια και όλοι μαζί θέλουμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να κάνουν φιλόδοξες ερωτήσεις. Για το λόγο αυτό είμαι υπερήφανος για την επένδυση μου σε αυτήν την πρωτοπόρο εταιρία» τόνισε σχετικά ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.