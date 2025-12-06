Νάγκελσμαν για κλήρωση Μουντιάλ: «Δεν είναι εύκολος όμιλος!»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας σχολίασε την κλήρωση των ομίλων του Mundial, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα έχει δύσκολο έργο απέναντι σε Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισημερινό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την κλήρωση: «Δεν είναι ένας ιδιαίτερα εύκολος όμιλος, αλλά είναι ένας όμιλος που μπορούμε να διαχειριστούμε. Είναι καλό να έχεις προκλήσεις, δεν θέλεις τρεις άνετους αντιπάλους. Θέλεις να πιεστείς και να δοκιμάσεις τις δυνατότητές σου».

Για το κέντρο που θα προετοιμαστεί η Γερμανία: «Δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε κάτι ακόμη. Η διοίκηση έχει δουλέψει εντατικά και έχει εξετάσει πολλές επιλογές. Έχω ταξιδέψει ήδη και έχω δει αρκετές τοποθεσίες. Θα έχουμε εξαιρετικές συνθήκες και σύντομα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάτι πολύ καλό».