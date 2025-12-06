Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Γαλατασαράι «έσπασε» το αήττητο της Σαμσουνσπόρ

Η πρωτοπόρος της τουρκικής Superlig, Γαλατασαράι επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Σαμσουνσπόρ με 3-2.

Η Γαλατά με αυτό το αποτέλεσμα έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 10 αγώνων (4 νίκες, 6 ισοπαλίες) της προσεχούς αντιπάλου της ΑΕΚ στην 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (11/12, 19:45) στην Σαμσούντα.

Η ομάδα του Τόμας Ρέις «επέστρεψε» απ’ το 2-0 κι απάντησε στα δύο γκολ της «Γαλατά» (8’ Σανέ, 29’ Οσιμέν) με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο και τα τέρματα των Μουσάμπα (56’) και Κιλίντς (88’).

Η Γαλατασαράι, ωστόσο, έδειξε... χαρακτήρα στις καθυστερήσεις κι έφτασε στο τρίποντο χάρις στο δεύτερο γκολ του Βίκτορ Οσιμέν στο 90’+2’ με καταπληκτικό ανάποδο ψαλίδι, αυξάνοντας στους 4 βαθμούς την απόστασή της απ’ τη Φενερμπαχτσέ..

Ο Ρέις παρέταξε τη Σαμσουνσπόρ σε διάταξη 4-1-4-1 χρησιμοποιώντας τους: Κοτσούκ - Γιαβρού, Μπορένκοβιτς, Βαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον (81’ Μάριους) - Μακουμπού - Κιλίντς, Χόλσε, Αϊντίν (46’ Εντσάμ), Μουσάμπα - Εντιαγιέ (90+1’ Τσιφτ).