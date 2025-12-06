Αποθέωση Μέσι για Γκουαρντιόλα: «Είναι μοναδικός, ο κορυφαίος που υπήρξε»

Ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής σε δηλώσεις του δεν έκρυψε τον θαυμασμό για τον πρώην προπονητή του μιλώντας για αυτόν με απόλυτο σεβασμό.

Ο διεθνής Αργεντίνος σταρ μίλησε για το επερχόμενο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδα. Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ενθουσιασμένος εν όψει της κλήρωσης των ομίλων αυτή την Παρασκευή (5/12), με την ομάδα του να ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ.

Στην συνέντευξη που έδωσε στο ESPN δήλωσε: «Θα δώσουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε ξανά, αλλά μικρές λεπτομέρειες μπορούν να σε αφήσουν εκτός. Το Μουντιάλ είναι πάντα δύσκολο, οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, ένα δοκάρι μπορεί να αλλάξει τα πάντα, μπορείς να χάσεις στα πέναλτι».

Ο Λιονέλ Μέσι στην συνέχεια μίλησε τα καλύτερα λόγια για τον Γκουαρντιόλα, τονίζοντας ότι για εκείνον είναι μοναδικός. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Για μένα, ο Πεπ είναι μοναδικός. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι προπονητές, αλλά εκείνος έχει κάτι διαφορετικό. Είναι ο καλύτερος όλων.

Ο τρόπος που βλέπει το παιχνίδι, η προετοιμασία, ο τρόπος που επικοινωνεί με τους παίκτες, είναι πλήρης σε όλα. Πήγε σε άλλες ομάδες και συνέχισε να κερδίζει, όχι μόνο επειδή νικάει, αλλά και λόγω του ποδοσφαίρου που παίζουν οι ομάδες του».