Κόλλησαν στην ισοπαλία Οβιέδο και Μαγιόρκα

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Οβιέδο και η Μαγιόρκα στο "Estadio Nuevo Carlos Tartiere", στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 15ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga και θα… ξεχαστεί μάλλον εύκολα από πλευράς θεάματος

Η Μαγιόρκα έχασε τις δύο πιο σημαντικές ευκαιρίες στον αγώνα, όμως δεν βρήκε γκολ και «κόλλησε» σε ένα αποτέλεσμα που την κρατάει χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής στη LaLiga:

Παρασκευή 05/12

Ρεάλ Οβιέδο – Μαγιόρκα 0-0

Σάββατο 06/12

15:00 Βιγιαρεάλ – Χετάφε

17:15 Αλαβές – Ρεάλ Σοσιεδάδ

19:30 Ρεάλ Μπέτις – Μπαρτσελόνα

22:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης

Κυριακή 07/12

15:00 Έλτσε – Χιρόνα

17:15 Βαλένθια – Σεβίλλη

19:30 Εσπανιόλ – Ράγιο Βαγιεκάνο

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα

Δευτέρα 08/12

22:00 Οσασούνα – Λεβάντε