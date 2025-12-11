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Huvepharma Arena / Cosmote Sport 3HD
6η αγωνιστική
Ludogorets Razgrad
LUDOGORETS RAZGRAD
3 3
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ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
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Διαιτητης
  • Χοράτσιου Φέσνιτς (Ρουμανία)
  • VAR: Οβίντιου Χάτζεγκαν (Ρουμανία)
  • AVAR: Αντριάν Κοστρέι (Ρουμανία)
Βοηθοι
  • Βαλεντίν Αβράμ (Ρουμανία)
  • Αλεξάντρου Κερέι (Ρουμανία)
Τεταρτος
  • Ράρες Βίντικαν (Ρουμανία)
Σκορερς
  • 33' Πέταρ Στάνιτς
  • 71' Ολιβιέ Βερντόν
  • 77' Ιβαΐλο Τσότσεφ
Κιτρινες καρτες
  • 47' Ολιβιέ Βερντόν
  • 54' Έρικ Μπίλε
  • 81' Ιβαΐλο Τσότσεφ
Σκορερς
  • 39' Κίριλ Ντεσπόντοφ
  • 48' Αλεσάντρο Βολιάκο
  • 90' Ανέστης Μύθου
Κιτρινες καρτες
  • 69' Μαντί Καμαρά

Live: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ

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