Live: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ

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Huvepharma Arena / Cosmote Sport 3HD
6η αγωνιστική
6η αγωνιστική
LUDOGORETS RAZGRAD
3 3
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ΠΑΟΚ
Διαιτητης
- Χοράτσιου Φέσνιτς (Ρουμανία)
- VAR: Οβίντιου Χάτζεγκαν (Ρουμανία)
- AVAR: Αντριάν Κοστρέι (Ρουμανία)
Βοηθοι
- Βαλεντίν Αβράμ (Ρουμανία)
- Αλεξάντρου Κερέι (Ρουμανία)
Τεταρτος
- Ράρες Βίντικαν (Ρουμανία)
Σκορερς
- 33' Πέταρ Στάνιτς
- 71' Ολιβιέ Βερντόν
- 77' Ιβαΐλο Τσότσεφ
Κιτρινες καρτες
- 47' Ολιβιέ Βερντόν
- 54' Έρικ Μπίλε
- 81' Ιβαΐλο Τσότσεφ
Σκορερς
- 39' Κίριλ Ντεσπόντοφ
- 48' Αλεσάντρο Βολιάκο
- 90' Ανέστης Μύθου
Κιτρινες καρτες
- 69' Μαντί Καμαρά