Ο Ιθάν Μπαπέ έβαλε τέλος στο αήττητο σερί της Μαρσέιγ

Ένας Μπαπέ, αλλά όχι ο... Κιλιάν, μα ο 18χρονος αδερφός του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Ιθάν Μπαπέ, έκρινε το μεγάλο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Ligue 1, ανάμεσα στη Λιλ και στη Μαρσέιγ.

O 18χρονος μεσοεπιθετικός σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, βάζοντας «τέλος» στο αήττητο σερί 5 αγώνων των Μασσαλών (3 νίκες, 2 ισοπαλίες).

Παράλληλα αυτό το αποτέλεσμα έδωσε την ευκαιρία στις Λανς και Παρί Σεν Ζερμέν να ξεφύγουν στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, εάν νικήσουν τη Ναντ (εκτός) και τη Ρεν (εντός) το βράδυ του Σαββάτου (6/12).

Η Λιλ σημείωσε την τρίτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα, «έπιασε» τη Μαρσέιγ στους 29 βαθμούς κι εδραίωσε την παρουσία της στις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League.

Λίγο νωρίτερα η Μπρέστ νίκησε και τη Μονακό με 1-0 με το γκολ του Ντουμπιά στο 28', έφτασε τις τρεις σερί νίκες και «βύθισε» ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια τους Μονεγάσκους, που μερούν 4 ήττες στα τελευταία 5 παιχνίδια τους.