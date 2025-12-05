Μουντιάλ 2026: Τα 16 γήπεδα της διοργάνωσης - Θα φιλοξενήσουν 1.041.379 θεατές

Οι 48 ομάδες του Μουντιάλ θα αγωνιστούν σε 16 διαφορετικά γήπεδα, με το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα να είναι το Estadio Azteca (Mexico City) στο Μεξικό με 83.264. Το μικρότερο είναι το Toronto Stadium στον Καναδά, το οποίο χωράει 39.150.
Τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Γήπεδα ΗΠΑ
New York New Jersey Stadium (MetLife) - 82.500
Dallas Stadium - 80.000
Kansas City Stadium - 76.416
Houston Stadium - 72.220
Atlanta Stadium - 71.000
Los Angeles Stadium - 70.000
Philadelphia Stadium - 69.879
Seattle Stadium - 68.740
San Francisco Bay Area Stadium - 68.500
Miami Stadium - 65.326
Boston Stadium - 40.000
Γήπεδα Καναδά
BC Place Vancouver Stadium - 54.500
Toronto Stadium - 39.150
Γήπεδα Μεξικού
Estadio Azteca (Mexico City) - 83.264
Estadio Monterrey - 53.529
Estadio Guadalajara - 46.355
Με την προϋπόθεση πως θα γεμίσουν όλα ώστε οι φίλαθλοι να δουν από κοντά τις 48 ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι κερκίδες θα φιλοξενήσουν 1.041.379 θεατές.