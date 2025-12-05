Μουντιάλ 2026: Τα 16 γήπεδα της διοργάνωσης - Θα φιλοξενήσουν 1.041.379 θεατές

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) και θα φιλοξενηθεί σε 16 εντυπωσιακά γήπεδα που θα αποτελέσουν τη σκηνή του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού θεάματος του πλανήτη.

Οι 48 ομάδες του Μουντιάλ θα αγωνιστούν σε 16 διαφορετικά γήπεδα, με το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα να είναι το Estadio Azteca (Mexico City) στο Μεξικό με 83.264. Το μικρότερο είναι το Toronto Stadium στον Καναδά, το οποίο χωράει 39.150. Τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γήπεδα ΗΠΑ New York New Jersey Stadium (MetLife) - 82.500 Dallas Stadium - 80.000 Kansas City Stadium - 76.416 Houston Stadium - 72.220 Atlanta Stadium - 71.000 Los Angeles Stadium - 70.000 Philadelphia Stadium - 69.879 Seattle Stadium - 68.740 San Francisco Bay Area Stadium - 68.500 Miami Stadium - 65.326 Boston Stadium - 40.000 Γήπεδα Καναδά BC Place Vancouver Stadium - 54.500 Toronto Stadium - 39.150 Γήπεδα Μεξικού Estadio Azteca (Mexico City) - 83.264 Estadio Monterrey - 53.529 Estadio Guadalajara - 46.355 Με την προϋπόθεση πως θα γεμίσουν όλα ώστε οι φίλαθλοι να δουν από κοντά τις 48 ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι κερκίδες θα φιλοξενήσουν 1.041.379 θεατές.