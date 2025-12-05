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Μουντιάλ 2026: Τα 16 γήπεδα της διοργάνωσης - Θα φιλοξενήσουν 1.041.379 θεατές

Ποδόσφαιρο
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) και θα φιλοξενηθεί σε 16 εντυπωσιακά γήπεδα που θα αποτελέσουν τη σκηνή του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού θεάματος του πλανήτη.

Οι 48 ομάδες του Μουντιάλ θα αγωνιστούν σε 16 διαφορετικά γήπεδα, με το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα να είναι το Estadio Azteca (Mexico City) στο Μεξικό με 83.264. Το μικρότερο είναι το Toronto Stadium στον Καναδά, το οποίο χωράει 39.150.

Τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

 

Γήπεδα ΗΠΑ

 

New York New Jersey Stadium (MetLife) - 82.500

 

Dallas Stadium - 80.000

 

Kansas City Stadium - 76.416

 

Houston Stadium - 72.220

 

Atlanta Stadium - 71.000

 

Los Angeles Stadium - 70.000

 

Philadelphia Stadium - 69.879

 

Seattle Stadium - 68.740

 

San Francisco Bay Area Stadium - 68.500

 

Miami Stadium - 65.326

 

Boston Stadium - 40.000

 

 

Γήπεδα Καναδά

 

BC Place Vancouver Stadium - 54.500

 

Toronto Stadium - 39.150

 

 

Γήπεδα Μεξικού

 

Estadio Azteca (Mexico City) - 83.264

 

Estadio Monterrey - 53.529

 

Estadio Guadalajara - 46.355

 

Με την προϋπόθεση πως θα γεμίσουν όλα ώστε οι φίλαθλοι να δουν από κοντά τις 48 ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι κερκίδες θα φιλοξενήσουν 1.041.379 θεατές.

Μουντιάλ 2026: Τα 16 γήπεδα της διοργάνωσης - Θα φιλοξενήσουν 1.041.379 θεατές