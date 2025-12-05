ΠΑΟΚ: Υποβάλλεται σε καθαρισμό στο γόνατο ο Μιχαηλίδης, νοκ-άουτ για το επόμενο διάστημα!

Άσχημα είναι τα νέα που προκύπτουν από την προπόνηση του ΠΑΟΚ καθώς ο Γιάννης Μιχαηλίδης αναμένεται να υποβληθεί σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο και τίθεται νοκ-άουτ για το επόμενο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Μιχαηλίδη, όπως αναφέρεται και στο ιατρικό ανακοινωθέν της ομάδας, αύριο (6/12) θα υποβληθεί σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στον έσω μηνίσκο. Ο ποδοσφαιριστής παρουσίασε ενοχλήσεις στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη και, μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, κρίθηκε σκόπιμο να προχωρήσει στη συγκεκριμένη μικρής κλίμακας επέμβαση, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση στα επόμενα παιχνίδια.

Η διαδικασία θεωρείται απλή, και εκτιμάται πως με την αλλαγή του χρόνου ο Μιχαηλίδης θα είναι έτοιμος να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, ο Γιαννιτσιώτης αμυντικός θα απουσιάσει από τα παιχνίδια απέναντι σε Άρη, Λουντογκόρετς, Ατρόμητο, Μαρκό και Παναθηναϊκό, κάνοντας αγώνα δρόμου για το πρώτο ματς του νέου έτους κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (10/1).

Όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η προετοιμασία για τη μάχη με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίζεται, με την τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το απόγευμα της Παρασκευής(05.12) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό στο μισό γήπεδο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έμεινε εκτός προπόνησης και θα υποβληθεί το Σάββατο (06.12) σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο.

Η ομάδα την παραμονή του αγώνα με τον Άρη θα προπονηθεί στις 16:45.