Βόλος: Με μια σημαντική απουσία εναντίον της Κηφισιάς

Η αποστολή του Βόλου για το παιχνίδι εντός έδρας με την Κηφισιά, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League (6/12, 20:30).

Ο Βόλος έφερε εις την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Super League.

Ο Χουάν Φεράντο δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Κάρλες Σόρια, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Η αποστολή του Βόλου

Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί, Χάμουλιτς