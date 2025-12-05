Παναθηναϊκός: Επιστροφή για Λαφόν, μέρος της προπόνησης ο Πελίστρι

Καλά ήταν τα νέα από την σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, όσον αφορά τους Αλμπάν Λαφόν και Φακούντο Πελίστρι.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος κατάφερε να βγάλει ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης και επιστρέφει στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ο δεύτερος έβγαλε μέρος του προγράμματος και δείχνει να ανεβάζει ρυθμούς.

Από εκεί και πέρα, ο Ρενάτο Σάντσες συνέχισε το ατομικό του, ο Κυριακόπουλος έκανε θεραπεία και το πρόγραμμα των υπολοίπων περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ (7/12, 17:30).

Το πρόγραμμα διεξήχθη υπό συνεχή βροχόπτωση και ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι. Στο πρόγραμμα επέστρεψε ο Λαφόν, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος».