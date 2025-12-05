Σαλάχ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί στη Σαουδική Αραβία αν φύγει από τη Λίβερπουλ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, αν αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ.

Οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας να παρακολουθούν στενά τον Αιγύπτιο, με το ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του να παραμένει έντονο, την ώρα που η παρουσία του στους «Reds» δεν θεωρείται δεδομένη.

Αν και ο Σαλάχ έπαιξε καθοριστικό ρολόγια για την επιστροφή της Λίβερπουλ στην κορυφή της Premier League την περσινή χρονιά, όμως τα δημοσιεύματα θέλουν την πόρτα της Σαουδικής Αραβίας να παραμένει ανοιχτή, σύμφωνα με την Telegraph.

Ο 33χρονος επιθετικός δεν βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Άρνε Σλοτ στα τελευταία παιχνίδια, γεγονός που έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκειά του.

Ωστόσο, ο Ολλανδός προπονητής ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (5/12) ότι ο Σαλάχ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι του πλάνου του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον χρησιμοποιήσει βασικό απέναντι στη Λιντς (6/12, 19:30).