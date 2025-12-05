Τον επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Μαρσέιγ έφερε στην ΑΕΚ ο Ριμπάλτα!

Έγινε γνωστό το τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ. Η Ένωση έχει βάλει στο δυναμικό της τον επικεφαλή του τμήματος σκάουτινγκ της Μαρσέιγ Ρομπέρτο Μαλφιτάνο, που έχει αναλάβει την ίδια ακριβώς θέση και στην Ένωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου, έχει προχωρήσει εδώ και καιρό στην αναδιοργάνωση του τμήματος σκάουτινγκ. Πλέον όμως, έχουμε την πλήρη εικόνα του οργανογράμματος όσον αφορά τον συγκεκριμένο πολύ σημαντικό τομέα ανίχνευσης ταλέντων και όχι μόνον.

Όπως έγινε γνωστό, η ΑΕΚ κατάφερε να βάλει στο δυναμικό της τον επικεφαλή του τμήματος σκάουτινγκ της Μαρσέιγ Ρομπέρτο Μαλφιτάνο, που έχει αναλάβει την ίδια ακριβώς θέση και στην Ένωση, όντας επί της ουσίας αρχισκάουτερ.

Ο Μαλφιτάνο, εργαζόταν μέχρι πρότινος και συγκεκριμένα μέχρι τις αρχές του προηγούμενου μήνα στους Μασσαλούς και πλέον εργάζεται για την ΑΕΚ. Επιπλέον, στο τμήμα σκάουτινγκ, ανήκουν και οι Αλέσιο Έκα - Φραντζέσκο Πανφίλι ο πρώτος με αυξημένες αρμοδιότητες στα επιστημονικά δεδομένα.

Και οι τρεις τους προφανώς, βρίσκονται υπό την ομπρέλα του Χαβιέρ Ριμπάλτα που ειναι ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ και όλοι μαζί συνεργάζονται πάνω στο σκάουτινγκ και στην ανίχνευση ποδοσφαριστών, συν βεβαίως τον Αναπληρωτή Διευθυντή Ποδοσφαίρου Κώστα Σταυροθανασόπουλου.

Αναλυτικά το νέο τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ:

Onofrio Roberto Malfitano - Head of Scouting

*Έχει εργαστεί ως Head of Scouting στην Μαρσέιγ ενώ κατά το παρελθόν ήταν σκάουτερ και στις Γιουβέντους, Πάρμα, Ζενίτ.

Alessio Ecca - Recruitment Data Scientist

Francesco Panfili - Scout

*Έχει εργαστεί ως σκάουτερ σε Λάτσιο, Γκεζντεπέ και Περούτζια αλλά και στην Ρετζιάνα ως υπεύθυνος.