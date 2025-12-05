Ο σπουδαίος Τόνι Σαβέβσκι συναντά την Κυριακή τον κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια! (pic)

Η επιτυχηνένη δράση της ΠΑΕ ΑΕΚ «Meet and Greet the Legends» συνεχίζεται αυτή την Κυριακή με έναν από τους κορυφαίους της κιτρινόμαυρης ιστορίας, τον σπουδαίο Τόνι Σαβέβσκι, να συναντά τον κόσμο της Ένωσης.

Ο Σκοπιανός παλαίμαχος άσος, που αποτέλεσε έναν από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στα χρόνια των τίτλων και του όμορφου ποδοσφαίρου στα ‘80s και στα ‘90s, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Ατρόμητο την Κυριακή, θα περιμένει τους οπαδούς της ομάδας στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, από τις 18.30 μέχρι τις 20.30 το βράδυ, για να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Ενας από τους κορυφαίους της ιστορίας της ΑΕΚ, ο πιο... δικός μας ξένος, θα είναι μαζί μας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην OPAP Arena, πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Ένας από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στα χρόνια των τίτλων και του όμορφου ποδοσφαίρου στα ‘80s και στα ‘90s, θα περιμένει τους οπαδούς στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, από τις 18.30 μέχρι τις 20.30 το βράδυ, για να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.