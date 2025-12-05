Έξι διαιτητές με διπλούς ορισμούς την 13η αγωνιστική!

Σαββατοκύριακο... φουλ δράσης για τους διαιτητές της Stoiximan Super League, καθώς έξι από αυτούς έχουν διπλούς ορισμούς.

Οι τιμωρίες συγκεκριμένων διαιτητών, μαζί με ορισμένες ακόμα απουσίες που προέκυψαν, ανάγκασαν την ΚΕΔ να δώσει διπλό ορισμό σε μισή ντουζίνα διαιτητές αυτή την αγωνιστική στη Super League.

Συγκεκριμένα ο Πολυχρόνης που θα διευθύνει το Ολυμπιακός-ΟΦΗ, θα είναι και AVAR στο ΠΑΟΚ-Άρης.

Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει το Βόλος-Κηφισιά, αλλά θα είναι και VAR στο ΑΕΚ-Ατρόμητος.

Ο Ευαγγέλου από την πλευρά του θα είναι ο "άρχων" του ΑΕΛ-Παναθηναϊκός, αλλά και AVAR στο Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός.

Από την πλευρά του ο Κουμπαράκης που δεν μπορεί να σφυρίξει στο χορτάρι, θα είναι VAR στο Βόλος-Κηφισιά και στο Λάρισα-Παναθηναϊκός.

Ο Πουλικίδης -επίσης ειδικός στο VAR όπως ο Κουμπαράκης- ορίστηκε ως AVAR στο Βόλος-Κηφισιά και VAR στο Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός.

Τέλος, ο Κόκκινος θα είναι AVAR στο Ολυμπιακός-ΟΦΗ και τέταρτος στο ΑΕΚ-Ατρόμητος.