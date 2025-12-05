Έντονος εκνευρισμός στη Λουντογκόρετς ενόψει ΠΑΟΚ: 5 αγώνες μέσα σε 15 ημέρες

Έντονος εκνευρισμός επικρατεί στη Λουντογκόρετς, που «βράζει» κατά της βουλγαρικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, εξαιτίας του εξαιρετικά πυκνού προγράμματος του Δεκεμβρίου. Οι Βούλγαροι καλούνται να δώσουν 5 παιχνίδια σε διάστημα 15 ημερών, μεταξύ των οποίων και το κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, άνθρωποι της Λουντογκόρετς εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια προς την ομοσπονδία, ενώ μέλος της διοίκησης φέρεται να είχε ανοιχτή αντιπαράθεση με εκπρόσωπό της για τον προγραμματισμό.

Το αγωνιστικό «σπριντ» ξεκίνησε εχθές (4/12) με το εκτός έδρας παιχνίδι στο Ντόμπριτς απέναντι στη Ντόμπρουτζα (0-2). Ακολουθεί τη Δευτέρα, η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σλάβια ενώ στις 11 Δεκεμβρίου, Πέμπτη, στις 19:45, η Λουντογκόρετς υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Μία αναμέτρηση άκρως κομβική και για τις δύο ομάδες.

Στις 15 Δεκεμβρίου, η ομάδα του Ράζγκραντ ταξιδεύει στη Σόφια για να αντιμετωπίσει τη Σεπτέμβρι στους «16» του Κυπέλλου Βουλγαρίας, ενώ το 2025 θα ολοκληρωθεί στις 19 Δεκεμβρίου, Παρασκευή, με τον εξ αναβολής αγώνα κόντρα στη Μπερόε για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως τονίζουν οι Βούλγαροι όμως, ο Περ-Ματίας Χόγκμο εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η ομάδα του βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εξαντλητικού προγράμματος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστό και το πρόγραμμα της χειμερινής προετοιμασίας. Σύμφωνα με τους Βούλγαρους, η Λουντογκόρετς θα ταξιδέψει στην Τουρκία στις 5 Ιανουαρίου, με τους ποδοσφαιριστές να έχουν περίπου δέκα ημέρες ξεκούρασης μέσα στις γιορτές.