Λίβερπουλ: Σκέψεις για Σαουδική Αραβία από τον Σαλάχ!

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία ο Μοχάμεντ Σαλάχ, δηλώνοντας πως θα τον ενδιέφερε η προοπτική του συγκεκριμένου πρωταθλήματος στο μέλλον!

Σύμφωνα με την «Telegraph», ο Αιγύπτιος δεν νιώθει χαρούμενος στην Αγγλία, καθώς τις δύο τελευταίες αγωνιστικές βρέθηκε στον πάγκο, ενώ φαίνεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από την Premier League στο τέλος της σεζόν.

Η Αλ Ιτιχάντ ήδη καραδοκεί, καθώς είναι έτοιμη να του προσφέρει 300 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και 80 εκατομμύρια στη Λίβερπουλ για να τον κάνει δικό της!

Ο ίδιος είχε δηλώσει πρόσφατα πως «οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους της Saudi Pro League είναι εξαιρετικές και είχαμε επαφές τους τελευταίους μήνες. Ναι, αν δεν υπέγραφα νέο συμβόλαιο, τότε θα πήγαινα σε κάποια ομάδα στη Σαουδική Αραβία».

Από την πλευρά του, πάντως, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ έσπευσε να ρίξει τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας: «Ο Σαλάχ είναι πάντα στις σκέψεις μου για την ενδεκάδα και όλοι γνωρίζουμε τι έχει προσφέρει στην ομάδα. Έχουμε όμως πολλούς καλούς παίκτες και προσπαθώ να κάνω τις καλύτερες δυνατές επιλογές».

