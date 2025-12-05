«Ενδιαφέρον της Τζένοα για τον Μανδά»

Η Τζένοα βλέπει με καλό μάτι την απόκτηση του Χρήστου Μανδά τον Ιανουάριο, όπως γράφουν στην Ιταλία.

Ο Χρήστος Μανδάς δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής στη Λάτσιο και υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτησή του από αρκετές ομάδες, χωρίς ωστόσο κάτι επίσημο. Μια από αυτές είναι και η Τζένοα, η οποία σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, θα ήθελε να πάρει τον 24χρονο Έλληνα γκολκίπερ, ο οποίος είναι πιθανό να αποχωρήσει τον Ιανουάριο από την ομάδα της Ρώμης, για να παίζει περισσότερο.

Η Τζένοα δεν τα πάει καλά στη Serie A, καθώς βρίσκεται στην 16η θέση και ελπίζει πως με την προσθήκη του Μανδά, πιθανότατα με δανεισμό, θα καταφέρει να βελτιώσει τις αμυντικές της επιδόσεις.

