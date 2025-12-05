Ο Λαπόρτα αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα: «Δεν θέλω να μείνω στην εξουσία σαν τον Πούτιν»

Ο Ζοάν Λαπόρτα έκανε γνωστό πως θα αποχωρήσει από την προεδρία της Μπαρτσελόνα, δηλώνοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές του 2026.

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» τόνισε πως δεν επιθυμεί να παραμείνει στην εξουσία για υπερβολικά μεγάλο διάστημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν θέλει να θυμίζει ηγετικές φιγούρες όπως ο Πούτιν ή ο Μαδούρο.

«Θα είχα τη δυνατότητα να είμαι ξανά υποψήφιος, όμως δεν θα το κάνω. Δεν θέλω να καταλήξω σαν τον Πούτιν ή τον Μαδούρο· δεν θα ήταν σωστό. Πιστεύω στη δημοκρατία και στον σεβασμό των κανόνων που διέπουν τον σύλλογο. Επιπλέον, έχω ήδη φτάσει σε μια ηλικία που πρέπει να το σκεφτώ διαφορετικά», δήλωσε ο Λαπόρτα.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι ο στόχος της διοίκησης είναι να καθοριστεί η ημερομηνία των εκλογών προς τα τέλη Ιανουαρίου, ξεκαθαρίζοντας πως η ομάδα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, όπως το Κύπελλο Ισπανίας και η La Liga, χωρίς η εκλογική διαδικασία να προκαλέσει αναταραχή.

Ο 63χρονος διανύει τη δεύτερη θητεία του στον προεδρικό θώκο, έχοντας επιστρέψει το 2021, ενώ η πρώτη του θητεία διήρκεσε από το 2003 έως το 2010. Στο διάστημα των δύο περιόδων του, η Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει συνολικά έξι πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα Ισπανίας, τέσσερα Super Cup Ισπανίας, δύο Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.