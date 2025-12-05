Φόβοι για χιαστό στον Τζίμα!

Πολύ σοβαρός αποδεικνύεται ο τραυματισμός του Στέφανου Τζίμα και υπάρχουν έντονοι φόβοι για ζημιά στον χιαστό, με βάση την πρώτη εξέταση στην οποία υποβλήθηκε.

Ο προπονητής της Μπράιτον παραδέχτηκε ότι ο 18χρονος επιθετικός πρόκειται "να μείνει εκτός για μήνες", μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Άστον Βίλα.

Ο Τζίμας, που ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός, πάτησε άσχημα το πόδι του στο χορτάρι μετά από μαρκάρισμα στον Πάου Τόρες και η πρώτη εξέταση στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει υποστεί ζημιά στον χιαστό.

Πλέον στην Μπράιτον βρίσκονται εν αναμονή του δεύτερου απεικονιστικού ελέγχου στο γόνατο του νεαρού άσου, ελπίζοντας να δείξει κάτι διαφορετικό.

