Δεν είναι μόνο όσα βλέπουμε στο γήπεδο: Ο Τάισον των λεπτομερειών

Δεν είναι μόνο η ενέργεια, τα γκολ ή οι ασίστ. Στην περίπτωση του Τάισον, υπάρχουν πολλά περισσότερα, λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται μέσα από τις «μικρές» στιγμές.

Το τελευταίο διάστημα, μετά από κάθε παιχνίδι, καταλήγουμε να μιλάμε και να γράφουμε για τον «κύριο» των σχεδόν 38 ετών, ο οποίος συνεχίζει να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο, σηκώνοντας τον ΠΑΟΚ στις πιο απαιτητικές στιγμές.

Από την απίστευτη κούρσα στο 90’ απέναντι στον Λεβαδειακό, μέχρι την έξυπνη ασίστ στον Γιακουμάκη και την σπίθα που έβγαλε στο «Κλ. Βικελίδης», ο Τάισον διατηρεί σταθερά τον ρόλο του παίκτη που κάνει τη διαφορά.

Όλα αυτά, βέβαια, είναι γνωστά. Έχουν ήδη μεταφραστεί σε αγωνιστικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως και άλλες «μικρές» λεπτομέρειες που συμπληρώνουν το πακέτο που έχει προσθέσει ο Τάισον στο ρόστερ τα τελευταία τρία χρόνια [fun fact ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του].

Πριν από τη σέντρα στο «Κλ. Βικελίδης» για το Κύπελλο, την ώρα που οι παίκτες του ΠΑΟΚ συγκεντρώνονταν στον πάγκο για τις τελευταίες οδηγίες, ο Τάισον -παρότι εκτός αρχικής ενδεκάδας- σηκώθηκε και πήγε προς το γκρουπ. Χαιρέτησε και αγκάλιασε αρκετούς συμπαίκτες του, κάνοντας μεταξύ άλλων και το καθιερωμένο «τελετουργικό» με τον Μιχαηλίδη, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να δώσει ενέργεια και εμψύχωση πριν την έναρξη του αγώνα.

Είναι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες στα αποδυτήρια. Οι περισσότεροι τον πειράζουν για την ηλικία του, με αρκετούς να αμφισβητούν… χαριτολογώντας όσα γράφει η ταυτότητά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Οζντόεφ, που συχνά του λέει να… αλλάξει τα έγγραφα, θεωρώντας απίθανο να είναι πραγματικά τόσο μεγάλος σε ηλικία.

Το σημαντικό είναι πως για τον Λουτσέσκου είναι ένα υπερπολύτιμο εργαλείο και μία προσωπικότητα που κάνει τη διαφορά πριν καν αρχίσει το ματς...