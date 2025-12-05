Μπαρτσελόνα: «Έδεσε» τον Έρικ Γκαρσία έως το 2031

Την επέκταση του συμβολαίου του Έρικ Γκαρσία ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα, με τον 24χρονο αμυντικό να παραμένει «μπλαουγκράνα» έως το 2031.

Οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας έχουν μείνει ικανοποιημένοι από την πρόσφατη απόδοση του και αποφάσισαν να επιβραβεύσουν τον ποδοσφαιριστή με ανανέωση του συμβολαίου του για τα επόμενα 5,5 χρόνια!

Την φετινή σεζόν ο ίδιος παίρνει περισσότερο αγωνιστικό χρόνο από τον Χάνσι Φλικ και δείχνει πως μπορεί να αποτελέσει σταθερά για το μέλλον, έχοντας καταγράψει 20 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ μέχρι στιγμής.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης σε έναν παίκτη που μεγάλωσε στη Λα Μασία και αποτελεί πρότυπο για τους νεαρούς παίκτες. Οι επιδόσεις, η ωριμότητα και η αφοσίωσή του ήταν σημαντικοί παράγοντες για την επέκταση της συνεργασίας του με τον σύλλογο.

Ο Έρικ Γκαρσία θα συνεχίσει να προσφέρει το ταλέντο, την ηγετική του ικανότητα και τη σταθερότητά του και η σημερινή ανακοίνωση είναι κάτι που γιορτάζει ο σύλλογος, αλλά και οι οπαδοί», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.