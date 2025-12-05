Παροξυσμός για Νεϊμάρ: Οπαδός εισέβαλε για selfie αλλά τραυμάτισε συμπαίκτη του! (vid)

Η παρουσία του Νεϊμάρ στα γήπεδα της Βραζιλίας έχει προκαλέσει φρενίτιδα, με έναν οπαδό της Σάντος να μπαίνει στο γήπεδο για να ζητήσει μια φωτογραφία αλλά να καταλήγει να τραυματίζει έναν συμπαίκτη του!

Ο 33χρονος σούπερ σταρ συνέβαλλε καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Χουβεντούδε με 3-0, πετυχαίνοντας χατ-τρικ μέσα σε 17 λεπτά και χαρίζοντας μια πολύτιμη νίκη στην μάχη της σωτηρίας.

Ωστόσο, ένα viral περιστατικό συνέβη μετά την λήξη του αγώνα, όταν ένας οπαδός της Σάντος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έτρεξε να βρει τον Νεϊμάρ προκειμένου να φωτογραφηθεί μαζί του.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας τον εντόπισαν και εκείνος στην προσπάθεια του να ξεφύγει, έτρεχε κατά μήκους όλου του γηπέδου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τον Ζε Ιβάλντο, συμπαίκτη του Νεϊμάρ, και να τον ρίξει στο έδαφος, τραυματίζοντας τον.

Δείτε το viral βίντεο: