Άρσεναλ: Απέκτησε 16χρονους δίδυμους από τον Ισημερινό

Η Άρσεναλ προχώρησε στην απόκτηση δύο από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του Ισημερινού, των 16χρονων διδύμων Έντουιν και Χόλκερ Κιντέρο.

Οι πρωτοπόροι της Premier League συμφώνησαν για την ένταξη των νεαρών παικτών το καλοκαίρι του 2027, όταν θα έχουν πλέον ενηλικιωθεί.

Τα αδέρφια Κιντέρο αγωνίζονται στην Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε, όπου και θα συνεχίσουν ως δανεικοί για ακόμη περίπου ενάμιση χρόνο. Ο αριστεροπόδαρος Έντουιν αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ, ενώ ο Χόλκερ, ο οποίος έχει ήδη συγκριθεί με τον Τιάγκο Αλκάνταρα για το στυλ παιχνιδιού του, δραστηριοποιείται στη μεσαία γραμμή. Το συνολικό κόστος της συμφωνίας αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.