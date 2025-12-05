Από τον ΠΑΟΚ για την Αυστραλία με αγάπη (vid)

Το «χιλιόμετρα κάναμε πάλι» στο... απόγειό του. Στην (πολύ) μακρινή Μελβούρνη, εδώ και 30 χρόνια «χτυπάει» ο παλμός του ΠΑΟΚ από τους Έλληνες ομογενείς, με τον τοπικό σύνδεσμο να κλείνει 30 χρόνια ζωής.

Σε μία όμορφη κίνηση οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Δημήτρης Πέλκας, ο θρύλος Αντρέ Βιεϊρίνια, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αλλά και οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Χρήστος Καρυπίδης ευχήθηκαν στους φιλάθλους του Δικεφάλου που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, παρόλα αυτά η καρδιά τους «χτυπά» στην Τούμπα.

Μπορεί οι ώρες να είναι διαφορετικές και η απόσταση μεγάλη, όμως η «δίψα» τους για τον ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα την Ελλάδα δεν σταματάει, με τον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στη Μελβούρνη να είναι από τους πιο ενεργούς σε όλο τον κόσμο.