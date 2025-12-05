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Από τον ΠΑΟΚ για την Αυστραλία με αγάπη (vid)

Ποδόσφαιρο
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Το «χιλιόμετρα κάναμε πάλι» στο... απόγειό του. Στην (πολύ) μακρινή Μελβούρνη, εδώ και 30 χρόνια «χτυπάει» ο παλμός του ΠΑΟΚ από τους Έλληνες ομογενείς, με τον τοπικό σύνδεσμο να κλείνει 30 χρόνια ζωής.

Σε μία όμορφη κίνηση οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Δημήτρης Πέλκας, ο θρύλος Αντρέ Βιεϊρίνια, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αλλά και οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Χρήστος Καρυπίδης ευχήθηκαν στους φιλάθλους του Δικεφάλου που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, παρόλα αυτά η καρδιά τους «χτυπά» στην Τούμπα.

Μπορεί οι ώρες να είναι διαφορετικές και η απόσταση μεγάλη, όμως η «δίψα» τους για τον ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα την Ελλάδα δεν σταματάει, με τον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στη Μελβούρνη να είναι από τους πιο ενεργούς σε όλο τον κόσμο.

 

Από τον ΠΑΟΚ για την Αυστραλία με αγάπη (vid)