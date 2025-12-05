Παγκόσμιο Κύπελλο: Ένα τουρλουμπούκι τα γκρουπ δυναμικότητας!

Πώς θα σας φαινόταν ένας όμιλος με Αργεντινή, Μαρόκο, Νορβηγία και Ιταλία; Κι ένας άλλος με Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική και Νέα Ζηλανδία; Αυτά μπορεί να δούμε το βράδυ...

Απόψε έχει κλήρωση Μουντιάλ. Τι θα πει αυτό; Την γνωρίζουμε πια τη διαδικασία με τα γκρουπ δυναμικότητας, που έχουν σκοπό να «καθυστερήσουν» όσο γίνεται τα μεγάλα ντέρμπι μεταξύ των δυνατών ομάδων/φαβορί και να τους δώσουν ένα όσο το δυνατόν πιο καθαρό μονοπάτι για την τελική φάση του θεσμού.

Ε, αυτά ξεχάστε τα. Τουλάχιστον γι’ αυτό που θα παρακολουθήσουμε το απόγευμα, το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να δικαιώσει απόλυτα το δεύτερο συνθετικό του ονόματός του: Κύπελλο. Μια διοργάνωση όπου η τύχη και η κλήρωση μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την πορεία μιας ομάδας. Αλλά δεν μπορεί να γίνει παρά ελάχιστος προγραμματισμός για το ποιος θα παίξει πού και με ποιον όταν η διαδικασία των ομίλων ολοκληρωθεί και έλθουν τα νοκ-άουτ. Μόνο μετά το τέλος και του τελευταίου αγώνα μπορεί κάποιος να γνωρίζει απολύτως τη δυσκολία ή την ευκολία που θα έχει το «δέντρο», το οποίο θα δημιουργηθεί τότε.

Τα σενάρια με τους δυνατούς και αδύνατους ομίλους

Μέχρι το απόγευμα, λοιπόν, η FIFA βρίσκεται μπροστά στο εφιαλτικό ενδεχόμενο (αλλά όχι απίθανο) να βρεθούν στον ίδιο όμιλο ομάδες-βαριά χαρτιά. Ένας τέτοιος όμιλος θα μπορούσε να περιέχει την Αργεντινή, το Μαρόκο, τη Νορβηγία και την Ιταλία (αν περάσει από τα μπαράζ).

Ή, αντίθετα, ένα άλλο σενάριο, πολύ χειρότερο από πλευράς ποιότητας της διοργάνωσης, να υπάρξει όμιλος με επικεφαλής τον Καναδά και μαζί του την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και τη Νέα Ζηλανδία! Αλήθεια, όσο φανατικός τηλεθεατής κι αν είναι κάποιος, θα καθίσει στην τηλεόρασή του μετά τα μεσάνυχτα για να δει τέτοιους αγώνες;

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ στην Ουάσιγκτον, ενώ είναι γνωστές μόνο οι 42 από τις 48 ομάδες. Υπάρχουν, βέβαια, περιορισμοί, όπως π.χ. να μην συμπεριλαμβάνονται δύο ομάδες από την ίδια γεωγραφική ζώνη/συνομοσπονδία στον ίδιο όμιλο, με εξαίρεση φυσικά την UEFA, όπου μπορούν σ’ έναν όμιλο να βρίσκονται μέχρι δύο ευρωπαϊκές ομάδες.

Τα προβλήματα στον καταρτισμό των γκρουπ δυναμικότητας είναι δύο. Το πρώτο είναι η «αναγκαστική» συμμετοχή στο πρώτο γκρουπ, με τις ομάδες-βαριά χαρτιά, των διοργανωτριών χωρών. Κι εντάξει, το Μεξικό με τη διαχρονική παρουσία του ίσως να δικαιούνταν μια τέτοια τοποθέτηση. Αλλά οι ΗΠΑ και ο Καναδάς; Η FIFA, βέβαια, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αλλιώς θα διακινδύνευε το πρόγραμμα των αγώνων, οι έδρες και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Τα γκρουπ που δεν είναι "δυναμικότητας"

Μ’ αυτό τον τρόπο, το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι τέτοιο μόνο κατά τα 3/4. Συμμετέχουν οι πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της FIFA το Νοέμβριο (Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία), αλλά κι οι τρεις διοργανώτριες. Κάτι που σημαίνει ότι επικεφαλής ενός ομίλου θα είναι ο ανυπόληπτος ποδοσφαιρικά Καναδάς και ενός άλλου η πανίσχυρη Ισπανία.

Το δεύτερο και τρίτο γκρουπ πηγαίνουν πιο ομαλά, δεδομένου ότι εκεί τηρείται η σειρά κατάταξης της FIFA (για όσες ομάδες, βέβαια, έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση). Στο Β’ γκρουπ βλέπουμε ομάδες από διάφορες συνομοσπονδίες (Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Εκουαδόρ, Αυστρία, Αυστραλία) και στο Γ’ γκρουπ την ίδια ποικιλομορφία (Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σωκτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική).

Η ανισομέρεια υπάρχει στο τέταρτο γκρουπ όπου, όπως αναφέραμε ήδη, συμπεριλαμβάνονται οι τελευταίες ομάδες της λίστας (Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία), αλλά και οι έξι ομάδες που δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμη, δηλαδή οι τέσσερις από τα ευρωπαϊκά προκριματικά και οι δύο από τα διηπειρωτικά.

Ποιες είναι αυτές; Ας τις θυμηθούμε:

ΕΥΡΩΠΗ

Μονοπάτι Α: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Μονοπάτι Β: Ουκρανία-Σουηδία, Πολωνία-Αλβανία

Μονοπάτι Γ: Τουρκία-Ρουμανία, Σλοβακία-Κόσοβο

Μονοπάτι Δ: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία-Ιρλανδία

ΔΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ

A: Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό (με νικητή Τζαμάικα-Νέα Καληδονία)

Β: Ιράκ (με νικητή Βολιβία-Σουρινάμ)

Ακόμα και οι νικήτριες στα διηπειρωτικά «μονοπάτια», αν είναι τα φαβορί, είναι πολύ πιο δύσκολες απ’ όσο οι υπόλοιπες του τέταρτου γκρουπ. Πόσο μάλλον η τετράδα που θα προκριθεί από την Ευρώπη, όπου μπορεί εκεί να βρίσκεται η Ιταλία, ή ακόμα και η Σουηδία και η Δανία, οι οποίες είναι ομάδες Β’ γκρουπ δυναμικότητας.

Το δέντρο με τα παράξενα κλαδιά

Γι’ αυτό η συγκρότηση των ομίλων παίζει μεγάλο ρόλο για την ευκολία ή δυσκολία που θα έχει κάθε εθνική ομάδα στο δρόμο της. Το σύστημα διεξαγωγής, βέβαια, με τον κανονισμό της πρόκρισης και των 8 καλύτερων τρίτων ομάδων στους ομίλους (από τους 12) ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 32 και να αρχίσουν τα νοκ-άουτ προσφέρει μια κάποια δικλείδα ασφαλείας, ότι δεν θα αποκλειστεί κάποιο φαβορί από τους ομίλους λόγω δύσκολων αγώνων, όμως αυτό που θα βιώσουν στη συνέχεια οι ομάδες είναι το… χάος, στην κυριολεξία.

Κι αυτό, διότι ακόμα και μια ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της δεν μπορεί να κάνει καμία πρόβλεψη για τους επόμενους αντιπάλους της. Κι αυτό διότι οι πρώτοι των 12 ομίλων θα αντιμετωπίσουν τους οκτώ τρίτους και τέσσερις ομάδες που θα’ χουν πάρει τη δεύτερη θέση στον όμιλό τους, θεωρητικά θα’ χουν πιο βατό αντίπαλο, αλλά αν προκύψει όμιλος μεγαθηρίων π.χ. με Βραζιλία, Κροατία, Ιταλία και προκριθούν και οι τρεις, ποιος πρώτος θα θέλει έναν τέτοιο τρίτο για αντίπαλο στη φάση των «32»;

Τα γκρουπ δυναμικότητας εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση οι τρεις διοργανωτές, εκ των οποίων δύο είναι πολύ χαμηλού επιπέδου για να τεθούν σε θέση επικεφαλής ομίλου, και τα μπαράζ που δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα στην ουσία δημιουργούν ένα… τουρλουμπούκι όσον αφορά τη δυναμικότητα.