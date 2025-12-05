ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση για την αγορά του συλλόγου, τα σενάρια διακινούνται από ανταγωνιστή»

Κατηγορηματική διάψευση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τα σενάρια περί ενδιαφέροντος και προσέγγισης για την αγορά του συλλόγου.

Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η σεναριολογία περί διοικητικής αλλαγής στον Παναθηναϊκό, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο την κορυφαία εφοπλίστρια, Μαρία Αγγελικούση. Τα σενάρια αυτά ωστόσο διαψεύδονται κατηγορηματικά από την "πράσινη" ΠΑΕ και με τον πλέον επίσημο τρόπο, τονίζοντας μάλιστα ότι "είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα"!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα.