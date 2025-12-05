Νότιγχαμ Φόρεστ: Παρουσίασε το πλάνο για την επέκταση του «Σίτι Γκράουντ»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αποκάλυψε επίσημα την Πέμπτη (4/12) τα φιλόδοξα σχέδιά της για τη σημαντική αναβάθμιση του ιστορικού «Σίτι Γκράουντ», η οποία προβλέπει συνολική αύξηση της χωρητικότητας κατά περίπου 14.000 θέσεις.

Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (04/12), ο σύλλογος παρουσίασε το πλάνο που θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου από τις 31.000 στις 45.000 θέσεις. Η πρώτη φάση αφορά την ανακατασκευή της εξέδρας «Brian Clough Stand» που φέρει το όνομα του θρυλικού προπονητή με τον οποίο η Φόρεστ κατέκτησε δύο Champions League και ένα πρωτάθλημα Αγγλίας και η οποία από μόνη της θα προσθέσει περίπου 7.000 νέες θέσεις.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η δήμαρχος των Ανατολικών Μίντλαντς, Κλερ Γουόρντ, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή της στο έργο, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον σύλλογο και ότι οι διαδικασίες προχωρούν ομαλά.

Τα τελικά σχέδια αναμένεται να κατατεθούν μέσα στον μήνα, ενώ η Φόρεστ έχει προγραμματίσει ακόμη δύο ενημερωτικές συναντήσεις με οπαδούς, κατοίκους και εμπλεκόμενους φορείς την Παρασκευή και το Σάββατο, ώστε να παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέρειες του έργου.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της «The Athletic», οι αρχιτέκτονες που έχουν αναλάβει την επέκταση είναι οι ίδιοι που σχεδίασαν την αναβάθμιση του «Άνφιλντ». Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι στο πλάνο περιλαμβάνεται και η κατασκευή νέας κερκίδας ύψους 58 μέτρων, μόλις τρία μέτρα χαμηλότερη από τον θόλο του υψηλότερου κτιρίου στο Νότιγχαμ, το κτήριο του Δημοτικού Συμβουλίου.