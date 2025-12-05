Σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία: Συνελήφθησαν παίκτες της Φενέρ και της Γαλατά

Ποδοσφαιριστές της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι συνελήφθησαν για το σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία.

Δεν κοπάζει το σκάνδαλο που ταλανίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο, αλλά αντίθετα, συνεχίζονται οι συλλήψεις και οι τιμωρίες σε ποδοσφαιριστές, διαιτητές και παράγοντες.

Μετά την τιμωρία ποδοσφαιριστών από τη Β’ και τη Γ’ κατηγορία, καθώς και το… ξήλωμα 149 διαιτητών, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης προχώρησε στη σύλληψη των ποδοσφαιριστή της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, ποδοσφαιριστή της Γαλατασαράι, Μετεχάν Μπαλτάτσι, τον πρώην πρόεδρο της Αντάνα, Μουράτ Σαντζάκακ και τον διαιτητή Ζορμπαϊ Κουτσούκ.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα ονόματα προέδρων και διοικούντων που φέρονται να στοιχημάτιζαν ακόμα ενάντια των δικών τους ομάδων. Μάλιστα, αν αποδειχθεί η εμπλοκή τους, τότε η τιμωρία δεν θα είναι ατομική, αλλά θα συνεπάγεται υποβιβασμό ολόκληρου του συλλόγου.