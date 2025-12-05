Αλμέιδα για την παρερμηνεία των δηλώσεων του: «Δεν υποστηρίζω καμία μορφή βίας» (vid)

Διευκρίνιση για τις δηλώσεις του που ξεσήκωσαν αντιδράσεις στην Ισπανία έσπευσε να πραγματοποιήσει ο Ματίας Αλμέιδα, τονίζοντας πως δεν τάσσεται υπέρ καμίας μορφής βίας.

Ο Αργεντινός προπονητής της Σεβίλλης σχολίασε τον σάλο που ξέσπασε μετά τις δηλώσεις για το ντέρμπι της Ανδαλουσίας κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις, το οποίο σημαδεύτηκε από ρίψη αντικειμένων και οδηγήθηκε σε διακοπή.

Όπως έσπευσε να υπογραμμίσει ο ίδιος, οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε μορφή βίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις μου. Είπα “αυτό δεν γίνεται”, αλλά αυτό το κομμάτι το έκοψαν. Είπα ότι κι εγώ είχα κάνει λάθος. Όταν λέγονται πράγματα που δεν είπα, αυτό είναι άδικο. Το τόνισα πολλές φορές. Δεν συμφωνώ. Πόσες φορές πρέπει να το επαναλάβω; Δεν συμφωνώ με κανενός είδους βία. Σε κάθε γήπεδο που πηγαίνω μιλάω για οικογένεια, ποδόσφαιρο, σεβασμό. Δεν συμφωνώ. Για το κλείσιμο; Υπάρχουν οι αρμόδιοι να τα εξετάζουν αυτά.

Εγώ είμαι προπονητής και παραμένω συγκεντρωμένος στη δουλειά μου. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν συμφωνώ με καμία μορφή βίας. Το ξαναλέω και εύχομαι να το μεταφέρουν σωστά. Έφερα απλώς τον εαυτό μου ως παράδειγμα για κάτι που δεν πρέπει να γίνεται, από την εποχή που ήμουν ποδοσφαιριστής».