ΑΕΛ: Πάει για... φινάλε με Παναθηναϊκό ο Μαλεζάς - Σε αναμονή ο Παντελίδης

«Τελειωμένος» θεωρείται ο Στέλιος Μαλεζάς από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet και ο Σάββας Παντελίδης φέρεται να βρίσκεται προ των πυλών.

Εξελίξεις στους "βυσσινί" μετά και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον Ατρόμητο και δεύτερη αλλαγή προπονητή ενόψει.

Η εντός έδρας ήττα από τους Περιστεριώτες, κι ενώ η ομάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα, φαίνεται ότι αποτέλεσε την τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η απόφαση αντικατάστασης του Μαλεζά μοιάζει οριστική και μάλιστα υπήρχε η διάθεση άμεσης αντικατάστασής του, με την ομάδα να πηγαίνει δίχως αυτόν στον πάγκο στον κυριακάτικο αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αλλά το ζήτημα φέρεται να κολλούσε στην αποζημίωσή του.

Ακόμη κι αν βρεθεί στο τιμόνι της ΑΕΛ κόντρα στο Τριφύλλι, αυτό θα είναι εκτός απροόπτου το τελευταίο παιχνίδι του στους Θεσσαλούς, με τον Σάββα Παντελίδη να ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία της ομάδαας.